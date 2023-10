Bagnaia pronto alla sfida con Marquez in Ducati: "Sarà interessante..."

Bagnaia: "Marquez sarà nei primi cinque"

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, a pochi giorni dal Gran Premio dell'Indonesia 2023, ha parlato in conferenza stampa commentando il passaggio di Marc Marquez alla Ducati Gresini: "Penso che nessuno tre o quattro mesi fa avrebbe mai pensato a questo scenario, ma nell'ultimo periodo la direzione era chiara. Per noi e per lo sport è una cosa positiva. Sicuramente sarà molto bello ed interessante condividere dati con lui e sfidarlo in pista con la stessa moto. Non so se lotterà per il titolo, ma sicuramente finirà tra i primi cinque".