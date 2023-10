MotoGP: che attributi, Bagnaia ribalta tutto!

TORINO - Pecco Bagnaia ribalta tutto. Gli attributi (i cogl... come ha detto apertamente lui stesso) che gli giravano così tanto ieri, dopo aver subito il sorpasso nel Mondiale di MotoGP da Jorge Martin , il torinese li prende in mano e li butta in pista con un Gran Premio dell'Indonesia da vero campione. Dalla quinta fila, invece di limitare i danni in un momento in cui lo spagnolo della Pramac sembrava imbattibile, Pecco approfitta sì dell'errore del rivale che cade al 13° giro quando era stranettamente in testa (3 secondi di vantaggio sull'Aprilia di Maverick Viñales ), ma da cannibale che vuole tutto va a prendersi una vittoria che gli mancava da cinque weekend. Dalla doppietta in Austria, quando era andato a +62 in classifica, prima del dramatico incidente di Barcellona che ha dato il via all'impressionante recupero di Martin.

Jorge invece dopo sei vittorie e un secondo posto commette il primo grave errore, ma Pecco, che durante le prime fasi della gara era precipitato (teoricamente) a -16 in classifica, compie un capolavoro totale. Nel primo giro, con gomme fredde e nella situazione che in questi giorni l'ha messo in crisi, si butta dentro cattivo su Marc Marquez (ancora caduto) ed Aleix Espargaro, poi gestisce le gomme e costruisce con pazienza la rimonta, completata al 20° giro superando anche Viñales.

La statistica dice che era dal 2006 (con Marco Melandri) che un pilota non vinceva in top class partendo dopo la quarta fila, un'impresa nell'impresa in una MotoGP dove la posizione in griglia è sempre più determinante, ma il vero numero che conta è il +18 con il quale Bagnaia (13° al via) esce dall'Indonesia e si presenterà in pista già venerdì prossimo in Australia.

Il Mondiale è ancora aperto, ma riprende la strada conosciuta di Chivasso-Tavullia con la 13ª vittoria nel biennio di Pecco. E resta in gioco anche Marco Bezzecchi con un 5° posto eroico con la clavicola sinistra operata una settimana fa per l'incidente al Ranch. Il romagnolo è a -63. Protagonista. Anche della gufata di ieri a Martin, quando aveva avvisato: «Ora sembra intoccabile, ma basta una caduta per cambiare tutto».