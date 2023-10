Marquez e Ducati Gresini, Alex clamoroso: “Marc può decidere una cosa…”

ROMA - Sono stati giorni molti concitati per l'otto volte campione del mondo di MotoGP, Marc Marquez, che dopo aver detto addio alla Honda, si è ufficialmente trasferito alla Ducati del Team Gresini. Il pilota spagnolo ha compiuto questa scelta per provare a tornare altamente competitivo per la vittoria e per il titolo Mondiale, ma ora dovrà capire se le sue condizioni gli permetteranno di essere quello dei tempi d'oro. Nel caso in cui non riuscisse a tornare a lottare per le posizioni di vertice, potrebbe prendere una clamorosa decisione.