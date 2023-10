Magione, gara finisce in tragedia: finisce contro un muro e perde la vita

ROMA - Dramma a Magione , presso l' Autodromo dell'Umbria , dove una gara di motociclismo si è conclusa nel peggiore dei modi. Il pilota quarantaquattrenne Paolo Tiacci ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente che, stando alle prime ricostruzioni, lo avrebbe portato a schiantarsi contro il muro dei box. L'episodio si sarebbe verificato in seguito ad un contatto in pista con un altro pilota. Tiacci è stato immediatamente soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. Ora sono in corso delle indagine per approfondire il terribile incidente mortale.

La nota dell'Autodromo

L'Autodromo di Magione, attraverso una nota, ha comunicato la tragica notizia: “In pista stavano girando una decina di moto, una di loro è andata a sbattere contro il muro dei box. L’impatto si è verificato a 50 metri dall’ultima curva che precede il rettilineo del traguardo, all’altezza dei box 4 e 5. Una curva che tendenzialmente non indurrebbe a grandi velocità. Il motociclista è stato prontamente soccorso dai mezzi predisposti, ma non c’è stato nulla da fare. E’ intervenuto il magistrato di turno per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’autodromo dell’Umbria, nell’esprimere cordoglio e commozione per la tragedia, resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento sulla vicenda”.