MotoGP, Marini e la soluzione per le penalità: “Facciamo come nel calcio”

ROMA - Luca Marini arriva da un ottimo weekend nel Gran Premio di Indonesia di MotoGP, nel quale è riuscito prima a conquistare la pole position e poi un bel secondo posto alle spalle di Jorge Martin nella sprint race, nonostante la recente operazione alla clavicola. Per il pilota italiano, però, la gara della domenica non è andata come sperava a causa di un incidente con Brad Binder che, con troppa veemenza, lo ha buttato a terra. Un episodio che non è affatto piaciuto a Marini, il quale avrebbe voluto una penalità più severa per il sudafricano, costretto a fare un long lap penalty.