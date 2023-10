Ducati, Bagnaia: "Australia? Farò bene, pronto a tutto dopo Mandalika"

ROMA - Dopo l'importante successo conquistato a Mandalika, il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia , ha intenzione di provare a dare seguito ai risultati per incrementare ulteriormente il proprio margine di vantaggio in classifica nei confronti di Jorge Martin . Adesso la MotoGP fa tappa a Phillip Island per il Gran Premio d'Australia , che potrebbe avere le caratteristiche giuste per favorire il centauro italiano. Allo stesso tempo, però, lo spagnolo avrà voglia di rivalsa e farà di tutto per effettuare il contro-sorpasso.

Bagnaia: "Sono entusiasta"

Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, in vista del Gran Premio d'Australia, si è detto molto fiducioso: “Sono entusiasta di tornare a correre in Australia, una pista veloce dove abbiamo il potenziale per poter fare bene. Lo scorso fine settimana la mia squadra ha fatto un lavoro incredibile, mettendomi nelle condizioni di vincere dopo un inizio complicato. Per questo sono pronto ad affrontare anche l’appuntamento qui in Australia con qualsiasi condizione: come sempre l’incognita più grande sarà il meteo e le temperature saranno piuttosto basse”.