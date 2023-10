MotoGP, Martin non molla Bagnaia: "Lotto tutti i weekend per la vittoria"

PHILLIP ISLAND - La sfida per il titolo 2023 di MotoGP tra il campione in carica Francesco Bagnaia e Jorge Martin è sempre più accesa, soprattutto dopo quanto accaduto lo scorso fine settimana a Mandalika. Lo spagnolo si è ritrovato per la prima volta in carriera al comando della classifica della classe regina, ma questo suo primato è durato soltanto ventiquattro ore. Martin, infatti, ha pagato molto cara la caduta nel corso della gara indonesiana della domenica, che è stata poi vinta proprio da Bagnaia.