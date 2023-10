MotoGP, Bagnaia a sorpresa su Martin: "Eroe in ogni caso"

ROMA - Nelle ultime due settimane Francesco Bagnaia è riuscito a rimettere in piede un Mondiale di MotoGP che aveva preso una brutta piega per lui , dato che il suo primo rivale per il titolo Jorge Martin si era portando a sole tre lunghezze di distanza. Dopo il sorpasso subito nella sprint race indonesiana, il piemontese è riuscito a riprendere immediatamente la leadership il giorno successivo e ora, grazie al secondo posto in Australia, vanta 27 punti di vantaggio. Certamente è ancora tutto aperto, ma Bagnaia potrebbe avere un leggero vantaggio a livello psicologico.

Bagnaia: "Martin incredibile"

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, nel corso di un'intervista concessa a Motosan.es, ha espresso il proprio parere in merito al rivale per il titolo Jorge Martin, elogiandolo per quanto sta facendo: "Io sicuramente ho più da perdere visto che sono il campione e devo lottare contro un pilota che ha una moto ufficiale, ma non deve fare quello che fa un pilota factory. Jorge è tranquillo perché non è obbligato a vincere, quindi in ogni caso sarà un eroe. Quello che sta facendo è un qualcosa di incredibile".