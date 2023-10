MotoGP, Rins salta la Thailandia: nuovo intervento per lo spagnolo

ROMA - La stagione 2023 di MotoGP è stata caratterizzata da numerose cadute e tanti infortuni, probabilmente causati anche dal fatto che ci sia il doppio delle gare con l'aggiunta della sprint race. Uno tra i più colpiti da questi episodi è stato sicuramente Alex Rins , che è stato costretto a saltare molte gare per diversi problemi fisici . Lo spagnolo è tornato in pista di recente, ma purtroppo dovrà dare nuovamente forfait nel Gran Premio della Thailandia , in modo tale da effettuare un altro piccolo intervento alla gamba.

Rins: "Verso una piena ripresa"

Il pilota della Honda LCR, Alex Rins, attraverso i propri profili social, ha comunicato che non potrà partecipare al Gran Premio della Thailandia per sottoporsi ad un intervento chirurgico: "Sono contento dopo l'appuntamento dal dottore di oggi! Il mio infortunio sta mantenendo un'evoluzione positiva. Abbiamo individuato la causa del dolore e ci sottoponiamo ad un piccolo intervento chirurgico per alleviarlo. Non saremo al Gran Premio della Thailandia, ma continuiamo a lavorare per una piena ripresa".