Ducati, Bagnaia stravede per Buriram: “Qui siamo sempre stati veloci"

ROMA - Mancano soltanto quattro gare alla conclusione del Mondiale 2023 di MotoGP , che vede in lotta soltanto due piloti per aggiudicarsi il titolo: si tratta del campione in carica Francesco Bagnaia e di Jorge Martin . Quest'ultimo si trova indietro di 27 punti rispetto al pilota italiano, che da suo canto cercherà di incrementare ulteriormente il gap nei confronti dello spagnolo. Ora arrivano delle piste sulle quali Bagnaia potrebbe avere maggiore feeling, come dichiarato da lui stesso nel corso di diverse interviste.

Bagnaia: "Non vedo l'ora di correre"

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, a pochi giorni dal Gran Premio della Thailandia 2023, ha parlato al sito ufficiale della Ducati: “Sono davvero contento di tornare di nuovo in Thailandia, qui il calore e la passione del pubblico sono sempre incredibili. Mi fa piacere tornare a correre su circuiti dove solitamente siamo sempre stati veloci. Lo scorso anno avevamo affrontato la gara in condizioni difficili con la pioggia ed eravamo stati competitivi, chiudendo terzi sul podio. L'incognita meteo non dovrà essere trascurata, ma non vedo l'ora di scendere in pista”