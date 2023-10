Ducati, Ciabatti svela l’ingaggio di Marquez: “Ecco quanto prenderà”

ROMA - In MotoGP, oltre alla lotta per il titolo 2023 tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, continua a far discutere l'addio di Marc Marquez alla Honda, che nel 2024 giuderà la Ducati del Team Gresini. Un trasferimento che fino a qualche mese fa sembrava assolutamente impossibile e che, invece, si è trasformato in realtà. In molti si chiedono se lo spagnolo sarà in grado di tornare ai fasti di un tempo e di riuscire a sfidare tutti i nuovi talenti del circus nella lotta per il Mondiale.