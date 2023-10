Ducati, Bagnaia e i conti per la classifica: "Il limite è sottile"

BURIRAM - La lotta per il titolo di MotoGP è più calda che mai e ora si fa tappa a Buriram, in occasione del Gran Premio della Thailandia 2023 . Il circuito potrebbe essere favorevole al campione in carica Francesco Bagnaia , che nelle ultime due settimane ha riportato il proprio vantaggio su Jorge Martin a +27. Ad ogni modo il gap non lascia affatto tranquillo il pilota della Ducati , che dovrà provare a vincere ogni gara per incrementare ulteriormente il margine sullo spagnolo e non arrivare a giocarsi tutto a Valencia.

Bagnaia: "Devo spingere al massimo"

Il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, a poche ore dal Gran Premio della Thailandia 2023 di MotoGP, ha raccontato le proprie sensazioni in conferenza stampa: "Sono felice di essere qui, è una pista sulla quale sono sempre andato forte. Arrivo da una serie di qualifiche complicate, quindi il primo obiettivo sarà quello di centrare subito il Q2. Per quanto riguarda la classifica, i 27 punti di vantaggio nei confronti di Martin non mi lasciano tranquillo. In ogni weekend ci sono 37 punti in palio, quindi devo sempre spingere al massimo".

Bagnaia: "Pista nelle nostre corde"

"Lo scorso anno siamo stati velocissimi ed abbiamo avuto un weekend perfetto. La pista è molto nelle nostre corde, ma Ducati non ha ancora mai vinto qui. Le condizioni non saranno facili a causa delle tante variabili, ma vedremo. A fare la differenza potrebbe essere la performance nel momento in cui serve. Io sono sempre sereno e fiducioso". Così Francesco Bagnaia si è espresso ai microfoni di Sky Sport in merito alle caratteristiche della pista di Buriram e ai precedenti della Ducati.