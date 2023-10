MotoGP, Marquez e le numerose cadute: “Devo ritrovare fiducia”

ROMA - Va in archivio anche il Gran Premio della Thailandia 2023 di MotoGP , che ha visto Jorge Martin tornare alla vittoria ed accorciare le distanze dal campione in carica Francesco Bagnaia . Sesto posto, invece, per l’otto volte campione del mondo Marc Marquez che, rispetto alle scorse settimane ha evitato cadute inutile ed ha portato a casa un piazzamento di tutto rispetto. Lo spagnolo ha rivelato di aver perso un po’ di fiducia in se stesso proprio per via dei problemi riscontrati con la sua Honda .

Marquez: “Ho fatto il massimo”

Il pilota della Honda, Marc Marquez, nel corso di una recente intervista rilasciata ad AS, ha parlato della sua situazione di confidenza con la sua moto: “In Thailandia sono stato un guerriero perché non sapevo cosa sarebbe successo con la gomma dura al posteriore. Per me in questo fine settimana era importante ritrovare fiducia in me stesso dopo le cadute delle scorse settimane. In questo caso ho preferito guardare ai risultati, cercando di sfruttare al massimo ogni situazione senza impazzire”.