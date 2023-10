Aleix Espargaro shock: "In Thailandia ho pensato di morire"

ROMA - La MotoGP si è lasciata alla spalle il Gran Premio della Thailandia 2023 e ora, dopo un weekend di riposo, tornerà in pista per le ultime tre gare della stagione. Sul tracciato di Buriram, però, le cose non sono andate per il meglio per il pilota dell'Aprilia, Aleix Espargaro che, dopo un avvio di corsa molto buono, ha perso qualche posizione allontanandosi dalla lotta per il podio. Al termine della gara lo spagnolo ha fatto una clamorosa e spaventosa rivelazione in merito alle sue sensazioni provate mentre stava gareggiando.