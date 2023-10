“Clamoroso Ducati, Martin con Bagnaia dal 2024!”

ROMA - Le prestazioni di Jorge Martin nell'ultima parte di questa stagione di MotoGP stanno impressionando tutti e, oltre a stravolgere le gerarchie di questo campionato, potrebbero cambiare gli equilibri anche all'interno della Ducati . Stando a quanto riportato da AS, infatti, lo spagnolo potrebbe essere premiato e fare il salto di qualità su una moto factory, diventando il compagno di squadra di Francesco Bagnaia già nella prossima stagione, a discapito di Enea Bastianini. Secondo i media iberici il team di Borgo Panigale starebbe valutando seriamente questa possibilità.

Nieto: "Potrei dare molte risposte..."

Il rider performance director del team Ducati Prema Pramac, Fonsi Nieto, nel corso di un'intervista rilasciata ad AS, ha parlato della possibilità di un passaggio di Jorge Martin sulla Ducati factory già nel 2024: “Potrei dare molte risposte a questa domanda. Da un lato sarei molto felice per la sua carriera, dall'altro sarei triste perché lascerebbe la nostra squadra. In questo momento credo che Jorge sia un pilota che merita la moto che vuole dal paddock ed è il più ambito da tutti i costruttori”.