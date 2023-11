MotoGP, Marini corteggiato dalla Honda: "Sarei felice, ma ..."

ROMA - I piloti italiani si stanno rendendo grandi protagonisti di questa stagione di MotoGP, con il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia che sta lottando per confermarsi il migliore del circus. Anche i due del Team Mooney VR46, Marco Bezzecchi e Luca Marini, hanno dimostrato una grande crescita. Quest'ultimo non è ancora riuscito a vincere delle gare, ma spera di poterci arrivare nelle ultime tre tappe dell'anno o al massimo entro la fine del 2024, in modo tale da fare il definitivo salto di qualità. Nel suo futuro, però, potrebbe esserci anche la Honda...