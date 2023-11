Marquez: "Addio Honda, la Ducati, Valentino Rossi: vi dico tutto"

ROMA - Marc Marquez qualche settimana fa ha annunciato il suo passaggio alla Ducati del Team Gresini nel 2024 e ora in molti pensano che lo spagnolo sia pronto per tornare a lottare per il titolo. Il diretto interessato, nel corso di un'intervista a Crash.net, ha rivelato le motivazioni della sua scelta: “Il miglior consiglio è stato quello di pensare solo a te stesso. Pensa solo a te stesso perché sono il tipo di persona che per la maggior parte del tempo pensa più alle persone intorno a me che a me stessa. È stata difficile, ma vedremo se sarà la scelta giusta. I soldi non sono mai stata la mia priorità, ho scelto soltanto il progetto che ritenevo migliore per me. Ovviamente prima di decidere ne ho parlato anche con la Honda".