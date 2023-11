Bautista esclusivo: "Io, soldato Ducati". E sulla sfida Bagnaia-Martin...

Torino - Se la Ducati è il Davide che prima ha battuto Golia per poi diventare il gigante delle due ruote e rendere piccole piccole le Case giapponesi, Alvaro Bautista è il suo Davide che è diventato Golia. Il più piccolo, il più grande. Due volte di fila campione del mondo in Superbike, difendendo a 38 anni il numero 1 a forza di vittorie (27, scavalcando il mito rosso Fogarty a quota 59 totali). Un dominio con la Panigale V4 R griffata Aruba che ha tolto al Mondiale delle “derivate” ogni accento riduttivo o negativo che il termine porta con sé. Nessuna trasformazione chimica, tanto meno giochetti finanziari. Alvaro da Talavera de la Reina vince perché è il più forte, motivato, dedito. E vuole continuare a farlo a costo di trasformarsi in culturista per la nuova regola che imporrà di appesantire il pacchetto Ducati di 9 chili. Dopo essersi divertito con un ritorno premio in MotoGP. Wild card questo weekend in Malesia, nel terz’ultimo atto della sfida Bagnaia-Martin per l’altro bis iridato rosso.



Alvaro, com’è vincere vincendo?

«Bello, soprattutto perché l’ho fatto in casa, davanti alla mia famiglia e ai miei tifosi. L’anno scorso ero in Indonesia, nel 2006 per il titolo della 125 ero in Australia. Lontano… Conquistare il secondo Mondiale consecutivo all’ultimo round vincendo tutte e tre le gare a Jerez… beh, pensare a un finale più bello non potevo».