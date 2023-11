Bagnaia, la Ducati e il titolo: "Perché perdere non sarebbe un fallimento"

ROMA - Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia , per confermarsi tale dovrà ancora affrontare tre complicate gare in Malesia, Qatar e a Valencia. L'inerzia del campionato sembra essere leggermente a favore dello sfidante Jorge Martin che, nonostante qualche errore di troppo, si è rialzato alla grande a Mandalika portando a casa il successo nella sprint race e in gara. La sfida è accesissima ed è complicato fare un pronostico, anche perché dovrebbero essere considerati anche altri fattori come il resto dei piloti e le condizioni meteorologiche.

Bagnaia: "A Misano l'inizio dei problemi"

"Credo che i miei problemi siano iniziati a Misano, in frenata. Ad ogni modo se perdessimo il Mondiale non penso che sarebbe un fallimento. Sarebbe fantastico vincere il titolo per la seconda volta consecutiva, dato che non in molti ci sono riusciti. Io posso assicurare che darò il massimo in ogni gara e proverò a vincerle tutte. Pressione? La sentivo di più nella passata stagione". Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, rilasciate al sito MotoGP.com in vista del Gran Premio della Malesia.