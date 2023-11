Marquez e la Ducati: “È la moto migliore, nel 2024 non avrò scuse”

ROMA - Nella prossima stagione il pilota della Honda, Marc Marquez, salirà in sella alla Ducati del Team Gresini per provare a tornare ai fasti di un tempo e lottare per il titolo Mondiale con i giovani emergenti. Lo spagnolo dovrà affrontare una sfida non semplice e all'inizio potrebbe avere bisogno di un periodo di adattamento, ma in molti lo ritengono già un vero e proprio rivale per il titolo. Soltanto il tempo darà delle risposte, ma intanto Marquez ha provato ad immaginare il connubio perfetto con la moto più forte del momento.