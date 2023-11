MotoGP, Bagnaia e la ricetta per Sepang: "Una cosa sarà fondamentale"

ROMA - Questo fine settimana torna la MotoGP e lo fa con il Gran Premio della Malesia 2023 , terz'ultimo appuntamento di una lunga ed intensa stagione. L'unica certezza a pochi giorni dalla gara è che il titolo piloti non sarà assegnato sulla pista di Sepang visto il minimo scarto di punti che separa il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin . Il piemontese nelle scorse gare ha pagato i cattivi risultati in qualifica e adesso ha bisogno di cambiare passo anche nella giornata del sabato.

Bagnaia: "Una delle mie piste preferite"

“Sono molto contento di tornare a correre a Sepang! È una delle mie piste preferite dove in passato ho ottenuto risultati importanti. Nell’ultimo GP della Tailandia siamo riusciti a ritrovare la velocità e le giuste sensazioni che mi permettono di essere competitivo e che sono fiducioso di ritrovare subito anche qui. Sarà fondamentale infatti tornare ad essere forti anche in qualifica per poter partire davanti in gara. Il meteo sarà come sempre un’incognita, ma non mi preoccupa”. Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, rilasciate al sito ufficiale del team di Borgo Panigale.