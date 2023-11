MotoGP, Marquez pessimista: "Perché in Qatar sarà difficile per Honda"

ROMA - La stagione di MotoGP sta per volgere al termine e rappresenterà l'ultima esperienza di Marc Marquez con la Honda, dopo una lunga storia d'amore durata ben undici anni. L'otto volte campione del mondo è pronto a tornare in pista a Losail in occasione del Gran Premio del Qatar 2023, ma non crede che sia possibile ottenere dei buoni risultati, visti anche i trascorsi degli anni passati. Lo spagnolo, dunque, nutre poche aspettative nei confronti di questo appuntamento, che sarà il penultimo della sua carriera con la Honda.