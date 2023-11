Ducati, Bagnaia non si accontenta: "Devo aumentare il gap su Martin"

LOSAIL - Il Gran Premio del Qatar 2023 di MotoGP , in programma questo fine settimana sulla pista di Losail, potrebbe permettere a Francesco Bagnaia di confermarsi campione del mondo per il secondo anno consecutiva. Per far sì che ciò accada sono necessarie delle particolari combinazioni, ma per il pilota della Ducati la cosa più importante è incrementare il proprio vantaggio su Jorge Martin , in modo tale da arrivare all'ultimo appuntamento di Valencia con un margine abbastanza confortante.

Bagnaia: "Pista su cui sono competitivo"

Il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, a pochi giorni dal Gran Premio del Qatar 2023 di MotoGP, ha parlato ai canali ufficiali del team italiano: “Sono contento di tornare a correre in Qatar questo fine settimana. È un’altra pista dove generalmente siamo sempre stati competitivi. Nel GP in Malesia siamo riusciti finalmente ad essere veloci già a partire dal venerdì, e siamo tornati in pole position, cosa che non succedeva da Barcellona. Anche qui sarà importante riuscire a fare lo stesso. 14 punti di vantaggio in classifica non sono molti, perciò l’obiettivo sarà quello di provare ad aumentare il distacco su Jorge in Campionato.”