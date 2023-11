Martin e l’idolo Valentino Rossi: “Lo vorrei dalla mia parte, ma…”

LOSAIL - E' tutto pronto a Losail per il Gran Premio del Qatar 2023 di MotoGP, che sarà il penultimo capitolo di un Mondiale decisamente appassionante. La lotta per il titolo tra il campione in carica Francesco Bagnaia e Jorge Martin resta apertissima visti i soli quattordici punti che dividono i due piloti e tutto potrebbe accadere nelle prossime due gare. Lo spagnolo parte in leggero svantaggio, ma farà di tutto per recuperare il gap nei confronti del ducatista e gradirebbe anche un particolare appoggio da un grande del passato.