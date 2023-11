Ducati, Bagnaia e l'alleanza con Bastianini: "Ho sempre corso da solo"

LOSAIL - Francesco Bagnaia sta lottando per confermarsi campione del mondo di MotoGP e per farlo dovrà avere la meglio su Jorge Martin, che in questo finale di stagione ha avuto una crescita esponenziale dimostrando di meritarsi ampiamente l'eventuale vittoria. Dalla scorsa settimana, però, il piemontese potrebbe aver ritrovato un importante alleato come il compagno di box Enea Bastianini, reduce dalla vittoria in Malesia, anche se Bagnaia ha dichiarato di pensare prima di tutto alla propria prestazione, indipendentemente da possibili aiuti.