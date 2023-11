Ducati, Bagnaia predica calma: "Con 21 punti non posso rilassarmi"

ROMA - In questo fine settimana Francesco Bagnaia potrebbe confermarsi campione del mondo di MotoGP per la seconda volta consecutiva, ma dovrà fare attenzione alla gara sprint e alla gara di domenica. Un minimo errore potrebbe rimettere in gioco Jorge Martin che, visti i 21 punti di distanza dal piemontese, dovrà compiere un'impresa per portare a casa il suo primo titolo nella classe regina. Il pilota della Ducati è consapevole delle insidie del circuito di Valencia e terrà sicuramente la guardia alta per evitare errori.

Bagnaia: "L'obiettivo è sempre lo stesso"

Il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, a pochi giorni dal Gran Premio di Valencia 2023 di MotoGP, ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale del team: “Dopo il GP del Qatar arriviamo a Valencia con 21 punti di vantaggio su Jorge. Ci danno sicuramente un po’ più di respiro, ma non sono comunque sufficienti per potersi rilassare. Valencia è una pista dove in passato siamo stati veloci e dove abbiamo il potenziale per fare bene. Il nostro approccio al fine settimana non cambierà rispetto alle altre gare. L’obiettivo sarà sempre lo stesso: lavorare bene fin dalla prima sessione di venerdì, fare una buona qualifica, e cercare di lottare per la vittoria in gara. Sono tranquillo e non vedo l’ora di scendere in pista per questo ultimo atto della stagione”.