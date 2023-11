Bagnaia solo 15° nelle practice di Valencia. Guida Vinales, 2° Martin

VALENCIA - Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia 2023 di MotoGP Maverick Vinales su Aprilia conquista il miglior crono in 1.29.142, battendo le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. In ottica lotta per il titolo lo spagnolo si prende un piccolo vantaggio nei confronti del campione in carica Francesco Bagnaia, poiché quest'ultimo chiude al quindicesimo posto e sarà costretto a disputare il Q1 nelle qualifiche di sabato. Il piemontese, dunque, sarà subito costretto ad inseguire in questo fine settimana. Per quanto riguarda gli altri italiani ancora ottime indicazioni dal vincitore del Gran Premio del Qatar, Fabio Di Giannantonio, quarto e da Marco Bezzecchi quinto davanti alla KTM di Brad Binder e alla Honda di Marc Marquez.