Bagnaia ora può dirlo: "Distrutto e in silenzio. La gente non può capire"

Bagnaia: "Pressione è un privilegio"

"L’incidente patito nel GP di Barcellona è stato uno dei momenti più duri della mia carriera. Il giorno non riuscivo nemmeno a trovare le forze per alzarmi dal letto. E' stato molto complicato, ma sono riuscito a trovare la forza mentale per sopperire al dolore. Non ho parlato della mia situazione alla stampa e alla gente perché non tutti possono capire e non volevo che pensassero che stessi trovando scuse". Queste le dichiarazioni del tre volte campione del mondo di motociclismo, Francesco Bagnaia, rilasciate nel corso di un'intervista concessa al sito ufficiale della MotoGP.

Bagnaia: "Dimostrato di essere il più forte"

Bagnaia ha parlato anche dell'accesissimo duello per il titolo Mondiale con Jorge Martin: "Devo ringraziare Martin per avermi fatto provare pressione, perché secondo me è un privilegio. Credo che sia la sensazione più bella che si possa provare. Martin è stato velocissimo soprattutto nelle sprint race, che sono pura velocità, ma per vincere nella gara della domenica devi essere il più più forte e io ho dimostrato di esserlo. 2024? Ci penserò tra qualche settimana, ma sarà ancora più dura".