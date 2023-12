Stoner, la rivelazione sulla Ducati e Melandri: “Fui ingaggiato solo per…”

ROMA - La Ducati si sta godendo il suo momento di grande splendore con le due vittorie consecutive del Mondiale arrivate grazie ad uno strepitoso Francesco Bagnaia. Il lavoro del team di Borgo Panigale è stato davvero intenso negli ultimi anni e ha permesso alla squadra italiana di tornare al successo dopo stagioni molto complicate. L'ultimo a vincere un titolo in Ducati nella classe regina prima di Bagnaia fu Casey Stoner nel 2007 che, inizialmente sembrava non essere candidato per recitare un ruolo da protagonista.