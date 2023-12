Superbike, Iannone termina la squalifica: “Sono di nuovo libero”

ROMA - In questo momento la Superbike è ferma per la lunga sosta invernale, ma una volta archiviate le festività natalizie si inizierà seriamente a preparare la stagione 2024, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 23-25 febbraio con il Gran Premio d'Australia . A questo appuntamento potrà prendere parte anche Andrea Iannone che, dopo la firma con il team Ducati GO Eleven , è pronto a fare il suo ritorno in pista in una gara ufficiale dopo aver scontato la lunga squalifica per doping. Il pilota abruzzese ha lanciato dei buoni segnali già nei test svolti qualche settimana fa e spera di sorprendere anche in gara.

Iannone: "Buona fortuna a me"

Il nuovo pilota della Ducati del Team Go Eleven, Andrea Iannone, attraverso i propri profili social, ha commentato la fine della sua squalifica per doping durata quattro anni: “Dopo quattro lunghi e difficili anni, da oggi sono di nuovo libero. Buona fortuna a me!“. A questo punto per il centauro abruzzese non ci sono più ostacoli al rientro in pista in una gara ufficiale e, in vista dell'esordio in Superbike, anche la sua fidanzata Elodie ha voluto far sentire il proprio supporto verso Iannone: "Buona fortuna amore mio, sempre con te".