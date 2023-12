MotoGP, Puig e l'addio di Marquez: "Un momento triste"

ROMA - Nel mondo della MotoGP c'è grande attesa per il debutto di Marc Marquez in sella alla Ducati del team Gresini. Lo spagnolo, infatti, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura con la scuderia italiana per rilanciare le proprie ambizioni in ottica Mondiale, dato che la Honda ha dimostrato di non essere più competitiva come un tempo. Il team giapponese ha compreso le motivazioni del pilota spagnolo e, come spiegato dal manager Alberto Puig, è rimasto un bel rapporto tra le parti.