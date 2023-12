MotoGP, il bilancio di Valentino Rossi: "2023, grandi risultati e Bagnaia..."

ROMA - Francesco Bagnaia è uno degli allievi di Valentino Rossi che, nel corso degli anni, ha avuto modo di crescere insieme al nove volte campione del mondo per lanciarsi tra i grandi della MotoGP . Il pilota della Ducati è reduce da una stagione fantastica, nella quale ha conquistato il suo secondo titolo iridato consecutivo, il che ha impreziosito il 2023 dell'intera Academy di Rossi, che non può fare altro che ritenersi soddisfatto dei suoi ragazzi, considerando anche l'exploit di Marco Bezzecchi .

Rossi: "Secondo Mondiale per Bagnaia"

Il nove volte campione del mondo di MotoGP, Valentino Rossi, attraverso il proprio profilo X, ha voluto tracciare un bilancio di un ottimo 2023 per quanto riguarda i piloti della VR46 Academy: “Il 2023 è stato un anno pieno di grandi risultati. Pecco Bagnaia ha vinto il suo secondo mondiale consecutivo in MotoGP e i nostri piloti sono andati molto forte“. Una stagione che, dunque, ha regalato grandi gioie e soddisfazioni al Dottore, che in un certo senso continua a vincere in MotoGP anche senza scendere direttamente in pista.