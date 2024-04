Dovizioso, incidente in moto e trauma cranico: trasferito con l’elisoccorso

Grave incidente per Andrea Dovizioso . L'ex campione del mondo classe 125 è caduto nel corso degli allenamenti lungo la pista da cross di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo. Il fatto si è verificato nella mattinata di martedì 9 aprile intorno alle ore 11.

Le condizioni di Dovizioso

Dopo l'incidente, l'ex pilota di Ducati e Yamaha ha immediatamente ricevuto i soccorsi da parte del 118, per poi essere trasferito d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è stato ricevuto in codice 3. Stando a quanto si apprende, la caduta dovrebbe avergli procurato un trauma cranico. Tuttavia, non è in pericolo di vita.

Dovizioso, le parole di Eugenio Giani

Sule condizioni di Dovizioso ha parlato Eugenio Giani, che ha dichiarato: "Il nostro Pegaso della Regione Toscana è intervenuto a Terranuova Bracciolini per un incidente avvenuto ad Andrea Dovizioso in una pista da cross, trasportandolo in emergenza all'ospedale di Careggi dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura. Forza Dovi!".