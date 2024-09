Martin show, pole da record nel GP dell’Indonesia! Bezzecchi 2°, Bagnaia 4°

È Jorge Martin a conquistare la pole position del Gp di Indonesia - la 19ª in carriera - . Sul circuito di Mandalika, dove si terrà il 15º appuntamento del motomondiale , il pilota Pramac chiude le qualifiche con il tempo record di 1'29"088 . A seguire Marco Bezzecchi , che taglia il traguardo con un distacco di +0"535. Completa la prima fila Pedro Acosta (+0"583). Quarta posizione invece per Pecco Bagnaia , che con un distacco di +0"657 si piazza subito prima del compagno Enea Bastianini (+0"704). Prossimo appuntamento alle ore 9 con la Sprint Race. La gara è invece in programma domenica 29 settembre alle ore 9. Doppia caduta per Marc Marquez , che partirà dall'ultima fila.

Martin: "A Mandalika vado forte"

Queste le parole dello spagnolo: "Sono emozionato per la mia diciannovesima pole in MotoGp e di vedere il mio nome accostato ai grandi del passato - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Ci sono ancora piste in cui ci manca qualcosa, ma qui a Mandalika continuo ad andare forte. Siamo performanti in tutte le aree della pista. Il pacchetto è molto buono e i miei principali avversari per la gara penso saranno Bastianini e Bagnaia come al solito".

Bagnaia: "Nella Sprint serve partenza migliore"

"È una pista pulita e non penso ci saranno problemi. Sarà però una gara complicata per via del caldo. Penso comunque che avremo un buon potenziale. L’importante sarà partire meglio rispetto a come fatto stamattina".

Bezzecchi: "Fatto errori da pollo"

"Stamattina ho fatto una prova con la squadra che, però non mi è piaciuta. Ritornando al setup di ieri mi sono ritrovato meglio in moto. Il mio passo gara è buono e sarà importante partire bene. La caduta? Per fortuna sono riuscito a risalire subito in moto. Diciamo che non sono mai contento se non faccio qualche casino. La caduta è stata un errore da pollo. Sono, però riuscito a ripartire e a fare un bel tempo".