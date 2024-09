Bagnaia trionfa nella Sprint davanti a Bastianini, Martin scivola e chiude 10°!

Pecco Bagnaia vince la Sprint Race del Gp di Indonesia. Sul circuito Mandalika, il pilota Ducati taglia il traguardo al primo posto davanti ad Enea Bastianini e Marc Marquez . 10ª posizione per Joe Martin , che in gara partirà dalla prima casella , caduto lungo la curva 16 e terminato in coda al gruppo. Gran Premio in programma domenica 29 settembre alle ore 9. Il campione del mondo in carica si porta dunque a -12 dallo spagnolo della Pramac.

L'ordine di arrivo

1. Bagnaia 19'41.354

2. Bastianini +0.107

3. Marquez +1.701

4. Bezzecchi +3.073

5. Morbidelli +5.973

6. Acosta +6.217

7. Viñales +6.732

8. Zarco +6.919

9. Di Giannantonio +7.748

MotoGp: la classifica aggiornata

Jorge Martin 341 punti

Pecco Bagnaia 329

Enea Bastianini 291

Mac Marquez 288

Brad Binder 165

Pedro Acosta 161

Maverick Vinales 152

Aleix Espargaro 127

Fabio Di Giannantonio 122

Alex Marquez 121

Marco Bezzecchi 114

Franco Morbidelli 107

Fabio Quartararo 73

Miguel Oliveira 71

Jack Miller 58

Bagnaia: "Punti importantissimi"

"Era importantissimo guadagnare punti in questa gara. Grazie all'errore di Jorge ci siamo avvicinati in classifica. Ho faticato un po' nel weekend, poi ho iniziato a capire come essere veloce su questo circuito. Dopo la caduta di Martin ho capito però che bisogna stare cauti. Godiamoci la giornata ma la testa è a domani".

Martin: "Caduta difficile da capire"

"Un errore è un errore. Non sono andato fuori di traiettoria: è una caduta difficile da comprendere anche guardando i dati. Non ho fatto niente di strano in quella curva. Probabilmente devo farla con più calma, ma comunque non sono tranquillo. Non è positivo non capire perchè si cade. Dopo ho fatto un buon allenamento di sorpassi e da ultimo sono arrivato a decimo. La pista ha molto grip, ma nel punto in cui sono caduto c'è un punto piccolo in cui se ci passi sopra cadi. Non puoi proprio uscire dalla tua traiettoria ideale. Questa caduta non avrà ripercussioni. Il mio piano gara non cambia di certo. Con la gomma media mi sono trovato molto bene".

Bastianini: "Ho provato a riprendere Pecco"

"Sono contento. I primi giri non sono stati buoni, Marc mi ha superato in entrata. Poi però ho recuperato il ritmo e sono andato veloce. Ho provato anche a riprendere Pecco ma il distacco era importante".

Marquez: "Meglio di quanto mi aspettassi"

"In Q2 è stato un incubo come sempre. C'è da lavorare per capire cosa succede soprattuto sul posteriore. Però quando le gomme cominciano a calare per me è sempre meglio. Pecco ha alzato il ritmo negli ultimi giri. Dopo le qualifiche, la terza posizione e il podio è più di quanto potessi aspettarmi".