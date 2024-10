Bagnaia fuori dal podio nella Sprint in Australia: vola Martin

Sprint race Gp Australia: l'ordine di arrivo

Jorge Martin (Spa/Ducati-Pramac) - 19'13"301

Marc Marquez (Spa/Ducati-Gresini) - 1"520

Enea Bastianini (Ita/Ducati) - 4"368

Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) - 6"879

Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46) - 7"905

Franco Morbidelli (Ita/Ducati-Pramac) - 9"623

Raul Fernandez (Spa/Aprilia-Trackhouse) - 15"249

Aleix Espargaro (Spa/Aprilia) - 19"280

Augusto Fernandez (Spa/GasGaS-Tech3) - 21"126

Luca Marini (Ita/Honda) - 21"194

Come cambia la classifica

Jorge Martín - 404

Francesco Bagnaia - 388

Enea Bastianini - 320

Marc Marquez - 320

Brad Binder - 183

Pedro Acosta - 181

Maverick Vinales - 163

Franco Morbidelli - 140

Fabio Di Giannantonio - 139

Aleix Espargaro - 136

Bagnaia: "Peggiorato la situazione"

Queste le parole di Bagnaia al termine della gara: "Abbiamo deciso di fare alcune modifiche sia in qualifica che in gara, in quanto non avevo il giusto feeling, però abbiamo finito per prendere una direzione sbagliata e peggiorato la situazione anche nelle aree che funzionavano bene, non riuscendo a trovare la soluzione in quelle aree in cui sentivamo di dover migliorare. Il ritmo non era male per lottare, ma sicuramente quello di ieri era migliore e per questo dobbiamo analizzare i dati e capire come procedere in vista di domani. Ho provato a recuperare su Martin ma il vento mi dava parecchio fastidio, soprattutto nelle curve veloci”. Così invece il suo contendente al titolo: "Non era facile, siamo partiti che c'era un vento mostruoso e non era costante, era molto difficile fare i calcoli. All'inizio ho fatto un po' di fatica a fare il distacco, Bezzecchi andava veramente forte. Poi dopo 3-4 giri giravo meglio, sono stato molto costante, sono contento. Domani sarà una gara molto più difficile".

Bastianini: "Efficaci per tutta la Sprint"

Enea Bastianini si è detto soddisfatto del terzo posto conquistato nella gara breve: “Siamo riusciti ad essere efficaci in questa gara Sprint. Già dal giro di uscita ho notato che la moto si muoveva molto meno al posteriore e da lì ho capito che potevamo fare una bella gara. Ovviamente non è stato semplice, soprattutto alla luce della posizione in griglia, ma siamo riusciti a recuperare molto in partenza ed a migliorare la nostra performance giro dopo giro. Nel finale ho provato ad avvicinarmi a Marquez ma negli ultimi giri lui aveva qualcosa in più. Per domani sarà importante avere il giusto approccio alla gara anche in termini di scelta delle gomme, e credo che questo potrebbe portare ad una modifica dei valori in pista rispetto alla gara di oggi”. Qualche rimpianto invece per Marc Marquez, andato largo sulla prima curva e scivolando all'ottavo posto. Poi la rimonta che è valsa il podio."Per una volta che ero in prima fila al via, mi é mancata la partenza - ha dichiarato lo spagnolo - . Vedremo domani, se non commetterò errori. Ho un ottimo feeling con la moto e alla fine avevo lo stesso passo di Jorge".