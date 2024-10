Bagnaia, l’urlo nella pioggia! In Thailandia succede di tutto: Marquez va giù

Queste le parole del vincitore della Gp di Thailandia: "Sono felicissimo di questa vittoria, che voglio dedicare alla mia squadra. Se lo merita. Dopo il warm up di questa mattina non ero contento del nono tempo. Il team però ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo sistemato la moto. In gara c'era più acqua sull'asfalto e questa situazione mi ha un po' favorito".

Martin: "Condizioni difficili. Ho puntato al 2º posto"

Così invece il leader della classifica: "Ho avuto grosse grosse difficoltà oggi, c'era davvero poca aderenza e in qualche punto ho davvero rischiato di cadere, come successo a Marc Marquez. Quando Bagnaia è scappato ho cercato di recuperare, ma poi ho visto che non era cosa e ho pensato di portar a casa il secondo posto, cercando di controllare quelli dietro. Forse non tanti capiscono quanto veloce si va in queste condizioni difficili ma spesso siamo davvero al limite".

Bastianini: "Non è andata come desideravo"

Chiude invece al 14º posto Enea Bastianini, che si è detto deluso dell'esito della gara. Il team Lenovo sale ora a quota 781 punti nella classifica costruttori, seguito da Prima Pramac Racing a quota 608. "Purtroppo, alla prima curva non vedevo niente e mi hanno spinto fuori, facendomi perdere qualche posizione. Ho ripreso poi ritmo, ma ero al limite e sono caduto alla curva otto. Non è andata come desideravo".

Marquez: "Venuta meno la pazienza"

Penalizzato di 16 secondi per non avere rispettato il limite minimo di pressione delle gomme, il pilota Gresini ha chiuso la gara al 12º posto. Queste le sue parole: "Mi è mancata un po' di pazienza. Mi sentivo molto forte sul bagnato, ma quando mi avvicinavo a Pecco la pressione delle gomme si alzava. Ho sbagliato io, perché la temperatura era troppo alta già da qualche giro. Il feeling era molto buono, ma in lotta con Pecco sentivo che mi mancava grip sull'anteriore. Penalità? Race Direction non aveva visto il drop one position su Nakagami: dopo se ne sono accorti e hanno annullato la sanzione".