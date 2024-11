Bagnaia e Valencia, un campione del mondo è per sempre

C'è chi diventa campione del mondo e poi rimane tale per sempre, che rivinca o no il titolo iridato. Pecco Bagnaia è fra questi. L'ha dimostrato nei giorni tremendi dell'apocalisse Dana : "Io, a Valencia non sono disposto a correre, anche a costo di perdere il mio massimo obiettivo, conquistare un altro mondiale. Correre è una festa; in Spagna, invece, stanno vivendo un momento terribile. È giusto fermarsi. Con tutto ciò che sta accadendo, gareggiare lì non è etico". Parole chiare, forti, inconfutabili. Parole degne di un vero Numero Uno: ci rendono ancora più orgogliosi del ventisettenne Ducati sta cresciuto a Chivasso. Quasi undicimila chilometri misurano la distanza di Sepang da Valencia: appure, non appena messo al corrente delle notizie che arrivavano dall'altra parte del mondo, Bagnaia ha preso posizione per primo, facendosi interprete di un sentimento collettivo. O quasi. Perché c'è sempre qualcuno che farebbe meglio a tacere, quando non sa che cosa dire. Come l'ineffabile Marc Marquez il quale, nel 2025, sarà al fianco di Bagnaia nel team ufficiale Ducati.

Marquez, che pena...

Da Bagnaia, Marquez ha molte cose da imparare, a cominciare dal rispetto per il suo stesso compagno. Di fronte alla dichiarazione di Pecco, il pilota spagnolo (spagnolo, quindi connazionale dei valenciani), non ha trovato di meglio che sbottare: "Quelle di Bagnaia sono frasi forti e importanti anche perché, quando pronunci queste parole, poi dovrai fare ciò che hai detto". Che pena, vero? D'altra parte, non stiamo forse parlando dello stesso Marquez che, nel 2015, proprio a Valencia, fece perdere il mondiale a Valentino Rossi? Sì, è lo stesso Marquez dal nove volte campione del mondo testualmente definito "un pilota sportivamente cattivo. Mai nessun fuoriclasse del Motorsport ha lottato per far perdere un altro pilota. Mai nessuno è stato così sporco per far perdere qualcun altro" (Podcast Migbabol di Andrea Migno, puntata del 12 settembre scorso). Dopo una giornata di convulse manovre di chi ha il business MotoGp nel cuore, la grandezza morale di Bagnaia ha costretto la Federazione Internazionale e la Dorna a cancellare il week end sul Circuit Ricardo Tormo.

Viegas: "Correre aiuta l'economia della regione"

Per questo, sono suonate ancora più urticanti le dichiarazioni del lusitano Jorge Viegas, grande capo Federmoto, prima che andasse a sbattere contro il no di Pecco: "Se non si correrà, sarà peggio per la Comunità Valenciana. Supponiamo non ci siano le condizioni (!), possiamo rinviare il Gp di una settimana o, come ultima spiaggia, a dicembre. Molte persone dicono: non si può correre, è un affronto. Io, invece, penso che ciò che è successo è successo e basta. Dobbiamo aiutare questa gente e, quindi, è meglio correre il GP per l'economia della regione, che non correrlo. Però, può essere fatto solo se non danneggia l'aiuto dalle vittime".

Bagnaia, a Valencia non ti dimenticheranno

Capita l'hipocrisia? (In portoghese, così l'interessato afferra). Così parlò il presidente della Fim, alla quale aderiscono 103 federazioni sportive nazionali motociclistiche di Europa, America del Nord, America del Sud, Africa, Asia e Oceania. Chissà se, dopo questa figura di palta, uno così l'avrà capito: un Mondiale non potrà mai valere le centinaia di morti e di dispersi che la macabra contabilità della catastrofe aggiorna di ora in ora. Un Mondiale non potrà mai cancellare il dolore e la devastazione di una tragedia inimmaginabile nelle sue spaventose proporzioni. Nel Circus, Bagnaia l'ha compreso per primo. A Valencia non lo dimenticheranno.