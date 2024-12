Pecco e Marc vogliono tutto: "Non c’è numero 1"

Uno a fianco all'altro, anche se non ancora vestiti uguali. La nuova Ducati sono loro: Pecco Bagnaia e Marc Marquez . Il leader che ha perso il numero 1 e parla da campione prim'ancora come uomo che come pilota, il nemico dell'Italmoto gialla che ci riprova in rosso anche se veste ancora il lilla Gresini. Pecco che arriva con moglie e Turbo, il bassotto che si fa sentire con la voglia di andare in vacanza per riprendersi il mondo, Marc che dopo una visita "istruttoria" nel reparto corse di Borgo Panigale va sul palco davanti ai ducatisti presentandosi in punta di piedi, ma con la stessa voglia: riprendersi il mondo. Che senza Valentino Rossi è, sua definizione, «più amicabile».

Le parole di Bagnaia

Bagnaia non ha paura a mostrare le sue ferite. «Il momento più duro è stato quanto ho visto Verstappen conquistare il quarto titolo mondiale - racconta -. Ho pensato alla mia sconfitta e che avrei potuto farlo anch'io. È stata una sberla, ma prenderla serve da lezione. So che abbiamo perso noi, io, ma se avessi vinto non si sarebbe vista la sportività della Ducati che in questi anni non è stata apprezzata. E so perfettamente cosa fare per non sbagliare più». La strada scelta da Jorge Martin per batterlo. «Quest'anno ho sempre voluto vincere, ma ho fatto tanti zeri. Accontentarmi non è nella mia indole, ma a volta tirarmi un po' indietro aiuta. Se l'avessi fatto anche solo una volta ora sarei campione». Non essere campione con 10 successi su 20 gare apre però il tema sistema punteggio che non premia chi vince. «Non ho mai chiesto nulla e non lo farò neppure su questo, ma è anche vero che l'introduzione delle Sprint ha cambiato tutto. Bisognerebbe integrare i punti con qualche bonus per fa doppietta tra Sprint e GP e il giro veloce come in Formula 1».

Le dichiarazioni di Marquez

È l'unico argomento per il quale Marquez si smarca dal nuovo compagno di squadra. «Per me il sistema di punteggio è a posto così, rende vivo il Mondiale fino alla fine». Per il resto lo spagnolo è cauto. «Ho vinto tanto, ma devo dimostrare di essere al livello di questo grandissimo team. Un po’ come Mbappé al Real Madrid. Sono nel posto giusto nel momento giusto, con la moto che ho cercato, voluto. Dominante. Ad Austin, l'unica gara non conquistata dalla Ducati, ha vinto l'Aprilia perché ho sbagliato io...». E una nuova consapevolezza. «Non ho vinto il Mondiale, ma quest'anno la mia vittoria è stata tornare a provare la passione per le moto e a credere in me stesso, a sentirmi competitivo». Non il migliore, facendo attenzione a non pestare i piedi a nessuno, tanto meno a Bagnaia. «Arrivo in un box che negli ultimi anni ha vinto tantissimo e nel quale c'è un chiaro riferimento. So di poter vincere, ma devo lavorare tanto per adattarmi in fretta alla squadra e al metodo di lavoro. L'ho toccato con mano in fabbrica, parlando con gli ingegneri. Ho capito perché hanno creato questa moto che vince tutto». Obiettivo continuare. «Semplice: se non vinco io vince Pecco, se non vince lui vinco io». Pecco è pronto. «I numeri uno nel box non ci sono e non ci devo essere. Ogni stagione si riparte da zero e alla pari, poi si vede come evolve. Marc è intelligente, ha capito subito l'ambiente e come lavoriamo, l'ho visto nel box già a Barcellona».