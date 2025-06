Marc Marquez conquista Assen, il fratello lo insegue. Bezzecchi chiude il podio, Bagnaia quinto

Marc Marquez domina ancora e vince anche la gara sprint del Gp di Olanda , decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp . Per il pilota spagnolo della Ducati ufficiale è la nona vittoria stagionale su dieci gare 'corte'. Partito in seconda fila, l'iberico è stato protagonista di una ottima partenza che gli ha permesso di prendersi la testa della corsa dopo una manciata di curve. Marquez ha preceduto il fratello Alex (Ducati Gresini) che a metà gara ha provato a sorpassare Marc. Terzo Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Fabio di Giannantonio (Ducati VR46) e a Pecco Bagnaia scattato secondo in griglia. Sesto Maverick Vinales . Caduto a quattro giri dalla fine il poleman Fabio Quartataro (Yamaha) quando si trovava in quarta posizione.

Assen, le parole del vincitore

"Durante le prove di stamattina non potevo permettermi altri errori e sono rimasto il più tranquillo possibile. In gara ho cercato di non esagerare, perché era importante arrivare in fondo. Domani dovrò migliorare alla curva undici: è il mio punto debole su questa pista" ha dichiarato Marc Marquez (Ducati Lenovo), vincitore della Sprint Race del Gran Premio d'Olanda, sul circuito di Assen. "Oggi ho vinto, pur non essendo il più veloce in pista, a differenza delle gare passate. Per domani dobbiamo migliorare il terzo settore, dove Alex e Pecco sono molto forti. Il consumo della gomma non è un problema: la soft oggi era molto al limite con queste temperature in pista" ha aggiunto Marc Marquez, ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi poi sulle cadute durante le qualifiche: "Ieri ho subito due cadute dolorose: stamattina mi sono svegliato e ho capito di non essere fisicamente al top. Oggi era fondamentale non scivolare ancora. Spero per domani di stare meglio".