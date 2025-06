Lunetta travolto, pauroso incidente in Moto 3: come sta il pilota del team SIC58

Josè Antonio Rueda su Ktm vince la gara della Moto3 del Gran Premio d'Olanda. Sul circuito di Assen, lo spagnolo precede al traguardo David Munoz (Ktm) e Valentin Perrone (Ktm), rispettivamente secondo e terzo. La gara è stata interrotta nel corso dell'ultimo giro, a causa dell'esposizione della bandiera rossa. Luca Lunetta, Adrian Fernandez e Taiyo Furusato, infatti, sono stati protagonisti di una violenta carambola al penultimo giro durante la percorrenza dell'ultima chicane. Il pilota italiano è stato portato via in barella. La gara è stata interrotta con bandiera rossa e la classifica è stata cristallizzata con la vittoria dello spagnolo della Ktm, sempre più leader del Mondiale, che era in testa al penultimo giro. Il migliore degli italiani è stato Dennis Foggia, ottavo.