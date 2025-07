Marquez re della pioggia, Bezzecchi secondo e Bagnaia lontanissimo: la Sprint del Sachsenring

SACHSENRING (GERMANIA) - Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio di Germania , undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Nel weekend del Sachsenring caratterizzato dalla pioggia, che ha costretto a ritardare la partenza, il pilota spagnolo, leader della classifica piloti, dopo un errore in partenza, rimonta e batte all'ultimo giro Marco Bezzecchi (Aprilia) confermandosi il re delle minigare del sabato grazie alla sua decima affermazione su 11 GP. Terzo posto per il francese Fabio Quartararo su Yamaha davanti a Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46. Seguono Miller , Binder , Zarco e Alex Marquez , autore di una buona gara considerando l’infortunio alla mano sinistra. Acosta , nono, chiude la zona punti.

Male Bagnaia, cade Morbidelli

Male invece Francesco 'Pecco' Bagnaia, sull'altra Ducati ufficiale, arrivato al traguardo staccatissimo in 12ª posizione. Attimi di paura per Franco Morbidelli, costretto ad andare al centro medico dopo una rovinosa caduta in avvio: il pilota della Ducati del Team VR46 a causa della forte velocità è più volte rotolato nella ghiaia ma grazie all'airbag ha evitato conseguenze gravi. Domani è in programma la gara lunga, con Marquez che partirà dalla pole position e proverà ancora ad allungare in vetta alla classifica del Mondiale.

Le parole dei protagonisti

"Oggi non ho pensato tanto al campionato. Ho commesso un errore in partenza, poi ho trovato passo dopo passo ritmo. Sono contento di essere riuscito a portare a casa tanti punti. Domani sarò più attento ai sorpassi", commenta Marc Marquez che ha beffato all'ultimo giro Marco Bezzecchi. C'è un po' di delusione invece nelle parole del pilota italiano dell'Aprilia: "Sono contento, anche se è sempre brutto perdere all'ultimo giro. Il team ha fatto un lavoro incredibile e mi sto godendo questo momento. Spero che domani la pista si asciugherà. Vedremo cosa riusciremo a fare". Sul gradino più basso del podio ecco Fabio Quartararo, piuttosto sorpreso: "Non ci saremmo mai aspettati di chiudere a podio. La partenza è stata ottima e sono riuscito a controllare bene la moto. Mi sono sentito alla grande".