Marquez gela Ducati, Bagnaia la riscalda

Marc: "In rosso pure nel 2027? Non dipende soltanto da me". I tifosi tutti per Pecco: "Resto? Fate la domanda a chi decide"
Mathias Cantarini
1 min
Marquez gela Ducati, Bagnaia la riscalda

Ducati ha festeggiato tra le proprie mura la stagione 2025. Una festa "home edition" che ha voluto portare nel cuore dello stabilimento di Borgo Panigale i propri campioni: «Siamo in fabbrica per mostrare da vicino i nostri eroi a chi lavora ogni giorno» ha spiegato Claudio Domenicali, CEO Ducati. Una festa sulla quale ha però iniziato ad aleggiare lo spettro del mercato piloti con Marc e Pecco che pur giurando amore a Ducati, lasciano apert

