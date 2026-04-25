Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Marc Marquez primeggia nelle qualifiche di Jerez. Bezzecchi c'è

Il campione del mondo svetta in condizioni incerte precedendo il veterano Zarco. Il leader del mondiale parte in seconda fila
2 min
Marc Marquezjerezbezzecchi
Marc Marquez primeggia nelle qualifiche di Jerez. Bezzecchi c'è © Getty Images
JEREZ (Spagna) - Pole position (numero 75 in top class) di Marc Marquez nel Gp di Spagna, ad Jerez,  per la classe MotoGp in condizioni di meteo complicate. Il pilota della Ducati ufficiale ha girato in 1'48"087 precedendo la Honda del solito Johann Zarco (+0"140) e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta piazza per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, a oltre un secondo dallo spagnolo (+1"028). Ottavo Enea Bastianini con la Ktm, mentre il compagno di squadra Pedro Acosta scatterà sesto, chiude la top 10 Pecco Bagnaia, decimo con l'altra Ducati ufficiale. Bagnaia che, però, partirà 11° causa penalità di 3 posizioni assegnata a Jorge Martin.
Il campione del mondo: "Abbiamo un buon feeling di base sul bagnato e penso che abbiamo fatto una bella sessione. Pensavo di perdere la pole perché avevo sbagliato in ultima curva, ma sono contento per la pole che mi darà una mano per la gara. Ho perso un po' di tempo, ma sono riuscito a restare in piedi e a chiudere il tempo. Zarco ha fatto un errore più grande del mio all'ultima curva". La gara sprint è in programma alle 15:00

Jerez, la Top 10 delle qualifiche

1) M.Marquez (Ducati Ufficiale)
2) J.Zarco (Honda LCR)
3) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)
4) M.Bezzecchi (Aprilia)
5) A.Marquez (Ducati Gresini)
6) P.Acosta (KTM)
7) J.Martin (Aprilia)
8) E.Bastianini (KTM Tech3)
9) R.Fernandez (Aprilia Trackhouse)
10) F.Bagnaia (Ducati Ufficiale)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS