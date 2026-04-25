Marc Marquez primeggia nelle qualifiche di Jerez. Bezzecchi c'è

Jerez, la Top 10 delle qualifiche

- Pole position (numero 75 in top class) di Marc Marquez nel Gp di Spagna, ad Jerez, per la classe MotoGp in condizioni di meteo complicate. Il pilota della Ducati ufficiale ha girato in 1'48"087 precedendo la Honda del solito(+0"140) e la Ducati VR46 di. Quarta piazza per il leader del mondiale, in sella all'Aprilia, a oltre un secondo dallo spagnolo (+1"028). Ottavocon la Ktm, mentre il compagno di squadrascatterà sesto, chiude la top 10, decimo con l'altra Ducati ufficiale. Bagnaia che, però, partirà 11° causa penalità di 3 posizioni assegnata aIl campione del mondo: "Abbiamo un buon feeling di base sul bagnato e penso che abbiamo fatto una bella sessione. Pensavo di perdere la pole perché avevo sbagliato in ultima curva, ma sono contento per la pole che mi darà una mano per la gara. Ho perso un po' di tempo, ma sono riuscito a restare in piedi e a chiudere il tempo. Zarco ha fatto un errore più grande del mio all'ultima curva". La gara sprint è in programma alle 15:00

1) M.Marquez (Ducati Ufficiale)

2) J.Zarco (Honda LCR)

3) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)

4) M.Bezzecchi (Aprilia)

5) A.Marquez (Ducati Gresini)

6) P.Acosta (KTM)

7) J.Martin (Aprilia)

8) E.Bastianini (KTM Tech3)

9) R.Fernandez (Aprilia Trackhouse)

10) F.Bagnaia (Ducati Ufficiale)