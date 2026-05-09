Bagnaia e Bezzecchi sul podio a Le Mans: ma la sprint è di Martin! Brutto incidente per Marquez

Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Francia per la classe MotoGp . Il pilota dell'Aprilia è balzato al comando nel corso del primo giro dopo una splendida partenza e ha fatto la differenza nei primi giri, trionfando con oltre un secondo di vantaggio sul poleman Pecco Bagnaia , che torna sul podio sulla Ducati. Terza piazza per l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi . Brutta caduta - senza conseguenze - nel corso dell'ultimo giro per Marc Marquez , che si trovava in settima posizione prima di uscire. Quarta posizione per la Ktm di Pedro Acosta, davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Honda di Joan Mir, sesto.

Martin vince e punta Bezzecchi. Marquez cade

In classifica mondiale Martin accorcia il gap sul leader Bezzecchi portandosi a meno sei dal compagno di squadra. Domani è in programma la gara sulla doppia distanza alle 14, con concrete possibilità di pioggia a Le Mans.

Marc Marquez, nell'ultimo dei 13 giri, é incappato in una brutta caduta. Moto demolita e pilota apparso molto dolorante, nonostante sia uscito di pista sulle proprie gambe. Nella classifica del mondiale piloti Bezzecchi é sempre in testa con 108 punti, seguito da Martin a 102. Pedro Acosta, oggi quarto, é terzo con un ritardo di 36 punti, Fabio Di Giannantonio - caduto - é a -37.

Le Mans, le dichiarazioni di Bezzecchi, Bagnaia e Martin

"Sono molto contento, è stata una gara difficile. Non mi sentivo molto bene, quindi sono contento di aver conquistato questo risultato soffrendo. Ringrazio il mio team e tutto lo staff, ora pensiamo a domani". Così il pilota dell'Aprilia, Marco Bezzecchi, dopo il terzo posto nella Sprint al Gran Premio di Francia di MotoGp. "Sicuramente sono molto più contento rispetto a Jerez, questo risultato l'ho ottenuto grazie a un passo molto buono. Ci manca ancora qualcosa rispetto all'Aprilia, ma sono felice perché stiamo lavorando, continuiamo così. Spero che domani si possa fare una bella gara perché il risultato può essere ottimo" ha poi aggiunto Francesco Bagnaia, dopo il secondo posto nella Sprint al Gran Premio di Francia di MotoGp. "Amo questa pista. Avevo faticato in qualifica, ma sapevo di avere un potenziale più alto. Ho messo tutta la determinazione in partenza e non mi aspettavo di essere davanti subito. Ho spinto come ho sempre fatto, ci riproviamo domani" ha affermato pilota dell'Aprilia, Jorge Martin, dopo la vittoria nella Sprint al Gran Premio di Francia di MotoGp