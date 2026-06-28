Bezzecchi dimesso dall’ospedale: "Le TAC e gli esami radiologici svolti sono risultati negativi"

Marco Bezzecchi sta bene . Il pilota dell' Aprilia è caduto al secondo giro del Gran Premio di Olanda , con una capriola volante sulla ghiaia tanto spettacolare quanto preoccupante. L'italiano, sempre cosciente , è stato trasportato all'ospedale universitario di Groningen per accertamenti. Per fortuna, per lui ci sono buone notizie , con i risultati della Tac e degli esami radiologici che hanno dato risultato negativo. Nessun problema o infortunio e così potrà rientrare subito in Italia.

Le condizioni di Bezzecchi

"Le Tac e gli esami radiologici svolti da Marco Bezzecchi sono risultati negativi, è quindi risultato idoneo alla dimissione dall'ospedale e tornerà in Italia questa sera", così recita un comunicato stampa diramato dall'Aprilia. Il pilota della casa di Noale è stato sottoposto a Tac ed esami radiologici, che hanno dato tutti risultato negativo, escludendo quindi problemi e infortuni. Per questo motivo, Bezzecchi è stato dimesso e potrà tornare così in Italia in serata.

Martin primo nel Mondiale

Il weekend di Assen non è stato positivo per Bezzecchi. Oltre alla caduta, il pilota dell'Aprilia ha anche perso la prima posizione nella classifica mondiale. Grazie al terzo posto alle spalle di Ai Ogura e Raul Fernandez nel GP d'Olanda, Jorge Martin è il nuovo leader della classifica generale. Lo spagnolo ha ora sette punti di vantaggio sul compagno di squadra in Aprilia Bezzecchi. La Moto Gp tornerà in pista del Gran Premio di Germania, nel weekend dal 10 al 12 luglio.