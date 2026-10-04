Marquez trionfa a Motegi e accorcia su Martin: Bagnaia ottavo

Le parole dei protagonisti

"Era importante fare questi punti qui a Motegi e sono quindi davvero contento - commenta Marc Marquez -. La gara è stata dura, stavo dietro a Jorge ma sapevo che passandolo sarei riuscito conquistare la vittoria . Lui ha cercato di riprendermi ma ho alzato un po' il ritmo e ho chiuso la gara in tranquillità". Martin, secondo ma leader della Classifica Piloti spiega: "Ho guidato molto bene, ma con Marc non si può fare nessun errore. Sono comunque contento del mio passo gara e sono riuscito a spingere fino all'ultimo giro. L'Indonesia mi piace ed è una pista dove in passato ho fatto bene, il potenziale c'è e mi sento fortunato a poter lottare per il titolo con Marquez. Mi sento bene e abbiamo tutto per lottare". Completa il podio Bezzecchi: "Nell'ultima parte di gara andavo molto forte, ma all'inizio ero più in difficoltà perché non riuscivo ad essere efficace in frenata. Con il passare dei giri ho iniziato a sentirmi sempre meglio e ad abbassare i tempi. In questo momento Martin e Marquez sono più veloci di me, sicuramente da dopo l'infortunio ci metto di più a trovare la velocità". Costretto al ritiro invece Alex Marquez: " Un fine settimana pieno di errori e va dimenticato in fretta. Anche oggi due errori, uno imperdonabile nel warmup e poi in gara. Sono arrabbiato con me stesso e fortunatamente tra pochi giorni saremo di nuovo in pista - sottolinea il pilota del team Gresini, caduto al 19° giro mentre era ottavo -. Oggi eravamo veloci, non abbastanza per giocarci il podio, ma senza penalità saremmo probabilmente rimasti nel top5".