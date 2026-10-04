Marquez trionfa a Motegi e accorcia su Martin: Bagnaia ottavo

Il pilota della Ducati, dopo il successo nella Sprint, taglia per primo il traguardo e si porta a -2 dal rivale della Aprilia. Ai piedi del podio Bezzecchi
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Pubblicato il 04.10.2026, 10:50

3 min

Marc MarquezJorge MartinFrancesco Bagnaia

Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo bissa il successo nella Sprint Race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin (Aprilia) e l'azzurro Marco Bezzecchi (Aprilia). In quarta piazza c'è un sorprendente Enea Bastianini (Ktm Tech3) davanti alle Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura. Solamente settimo Pedro Acosta (Ktm), mentre torna in top ten Francesco Bagnaia (Ducati), ottavo e seconda Ducati in pista. In classifica Marquez sale a quota 331 e si avvicina a soli due punti da Martin, in testa con 333. Bezzecchi resta terzo e si allontana a -49 dal compagno di squadra.

Le parole dei protagonisti

"Era importante fare questi punti qui a Motegi e sono quindi davvero contento - commenta Marc Marquez -. La gara è stata dura, stavo dietro a Jorge ma sapevo che passandolo sarei riuscito conquistare la vittoria . Lui ha cercato di riprendermi ma ho alzato un po' il ritmo e ho chiuso la gara in tranquillità". Martin, secondo ma leader della Classifica Piloti spiega: "Ho guidato molto bene, ma con Marc non si può fare nessun errore. Sono comunque contento del mio passo gara e sono riuscito a spingere fino all'ultimo giro. L'Indonesia mi piace ed è una pista dove in passato ho fatto bene, il potenziale c'è e mi sento fortunato a poter lottare per il titolo con Marquez. Mi sento bene e abbiamo tutto per lottare". Completa il podio Bezzecchi"Nell'ultima parte di gara andavo molto forte, ma all'inizio ero più in difficoltà perché non riuscivo ad essere efficace in frenata. Con il passare dei giri ho iniziato a sentirmi sempre meglio e ad abbassare i tempi. In questo momento Martin e Marquez sono più veloci di me, sicuramente da dopo l'infortunio ci metto di più a trovare la velocità". Costretto al ritiro invece Alex Marquez: "Un fine settimana pieno di errori e va dimenticato in fretta. Anche oggi due errori, uno imperdonabile nel warmup e poi in gara. Sono arrabbiato con me stesso e fortunatamente tra pochi giorni saremo di nuovo in pista - sottolinea il pilota del team Gresini, caduto al 19° giro mentre era ottavo -. Oggi eravamo veloci, non abbastanza per giocarci il podio, ma senza penalità saremmo probabilmente rimasti nel top5".

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