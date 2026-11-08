Bagnaia si opera, il messaggio dopo lo spaventoso incidente: "È strano dirlo, ma..."

Francesco Bagnaia partirà nel pomeriggio dal Qatar per rientrare in Italia dove sarà operato, tra domani e martedì, per ridurre la doppia frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro riportata nella caduta di ieri durante la gara Sprint sul circuito di Lusail . Lo ha fatto sapere il team Ducati , mentre il pilota piemontese si è fatto vivo sui social per tranquillizzare i tifosi. "Sto bene. tornerò subito, ragazzi! È strano dirlo, ma il Qatar è stato in realtà uno dei migliori weekend della stagione per me", scrive 'Pecco'.

Il messaggio di Bagnaia

"Purtroppo, a volte, per quanto cerchi di ribaltare la situazione, le cose semplicemente non vanno come vorresti. E non c'è niente che possa fare. Grazie a tutti per i vostri messaggi", conclude il suo messaggio Bagnaia, che ieri stava lottando per il podio quando è stato tamponato dallo spagnolo Fermin Aldeguer ed è stato sbalzato dalla moto per ricadere violentemente sull'asfalto e rotolare fino alla ghiaia della via di fuga.

La caduta e le scuse di Aldeguer

Una caduta impressionante che ha fatto temere conseguenze gravi, tanto che la gara, poi vinta da Marc Marquez, è stata interrotta con bandiera rossa per permettere i soccorsi. Gli esami hanno riscontrato solo le fratture al piede e dopo l'operazione Bagnaia potrebbe quindi tornare in pista già per la prossima tappa del Mondiale, il Gp del Portogallo nel weekend del 20-23 novembre. Il weekend di Lusail era cominciato bene per Bagnaia, che già dopo le libere del venerdì aveva detto di sentirsi di nuovo un pilota ufficiale. Nella Sprint era scattato dalla quinta posizione e, dopo essere scattato dalla quinta posizione era anche riuscito a issarsi per qualche istante in seconda piazza. Poi, Aldeguer ha sbagliato completamente la misura e ha toccato la ruota posteriore della moto guidata dal piemontese. Pecco è stato sbalzato in aria e ha battuto prima il braccio e la spalla sull’asfalto, mentre la moto finiva nella ghiaia. È rimasto a terra dolorante ma non ha mai perso conoscenza. Dopo i primi soccorsi è stato portato via in barella e in ambulanza al centro medico, e la gara è ripartita dopo circa un quarto d’ora di interruzione. Il direttore medico della MotoGP, Angel Charte, ha parlato di due fratture al piede destro, che interessano il quarto e il quinto metatarso e ha disposto il trasferimento in serata all’ospedale di Doha per ulteriori controlli. I commissari hanno dato ad Aldeguer un doppio long lap penalty. Il pilota della Gresini si è assunto la colpa e ha detto di essere già passato dal box Ducati per scusarsi: “È colpa mia, chiedo scusa a Pecco. L’ho già fatto passando al box Ducati. Mi dispiace”.