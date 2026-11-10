"Marquez bugiardo, ferita sanguinosa e non voglio incontrarlo. Kimi fuoriclasse, Sinner è in forma":

MILANO - Duemilaventisei, l’anno di Kimi Antonelli primo italiano campione del mondo in Formula 1 a 73 anni di distanza da Alberto Ascari. Duemilaventisei, l’anno dell’ormai imminente decimo titolo mondiale di Marc Marquez. Uno in più di Valentino Rossi che ieri sera dal Teatro Nazionale di Milano, dove nel 2000 da giovanissimo premiava Giorgio Panariello con un “Telagatto”, ha idealmente ringraziato a distanza il suo amico Marco Bezzecchi, che vincendo in Qatar ha rimandato la festa del campione spagnolo. «Siamo molto fortunati, perché dopo la gara di domenica abbiamo dieci giorni di sopravvivenza in più - ha sorriso Valentino parlando di Marquez e del 2015 -. Purtroppo, a dieci-undici anni da quel campionato la ferita è ancora aperta, sanguinosa. Quando ci penso, ho le stesse sensazioni che avevo la notte di Valencia, soffro molto».