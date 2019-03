Moto2, Argentina: vittoria per Baldassarri

TERMAS DE RIO HONDO - Vittoria e bis per Lorenzo Baldassarri, che dopo il Qatar si prende anche la gara di Termas de Rio Hondo. Il 22enne pilota di San Severino Marche, in sella alla Kalex del team Flexbox HP40, ha vinto, infatti, il Gran Premio d'Argentina, seconda gara del Mondiale Moto2 2019. Baldassarri ha centrato la sua quarta vittoria in carriera (dopo San Marino 2016, Spagna 2018 e Qatar 2019), precedendo Remy Gardner e Alex Marquez. Ai piedi del podio Iker Lecuona. Settimo Luca Marini, nono Enea Bastianini.

